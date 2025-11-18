Incidente nel Cosentino sulla statale delle Terme Luigiane, coinvolte due auto

in direzione tirreno

SAN MARCO ARGENTANO A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”, al km 27,300 e in direzione Guardia Piemontese, in località San Marco Argentano (CS). Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.