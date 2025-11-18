Skip to main content

Incidente nel Cosentino sulla statale delle Terme Luigiane, coinvolte due auto

Chiuso un tratto della strada 283 in direzione Guardia Piemontese, forze dell’ordine e Anas hanno istituito deviazioni temporanee

Pubblicato il: 18/11/2025 – 18:27
SAN MARCO ARGENTANO A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”, al km 27,300 e in direzione Guardia Piemontese, in località San Marco Argentano (CS). Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

