Ryanair: «Con i nuovi hangar ci saranno fino a 300 nuovi posti di lavoro in Calabria»

la sinergia

BERGAMO Oggi, il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, al Presidente di SACBO, Giovanni Sanga, e alla presenza del CEO di SEAS Alessandro Cianciaruso, ha visitato l’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo (Bergamo). L’Academy è attualmente il principale centro di formazione in Italia per l’ingegneria aeronautica, offrendo un programma completo a chi desidera intraprendere una carriera come tecnico di manutenzione aeronautica.

Il campus di Azzano San Paolo — una struttura di 2.000 metri quadri dotata di laboratori tecnologici all’avanguardia e quattro aeromobili executive per la formazione pratica — ha inaugurato l’anno accademico 2025–2026 con un numero record di oltre 100 nuovi studenti, che hanno intrapreso il primo anno del programma di formazione di base. In totale, più di 250 studenti si formano a rotazione presso il centro. Circa 50 di loro provengono dalla Calabria: metà sta attualmente frequentando i corsi, mentre gli altri lavorano già nell’hangar di Bergamo per acquisire esperienza in vista dell’avvio delle operazioni nei nuovi hangar di Ryanair a Lamezia Terme.

Nell’ambito del più ampio investimento che la compagnia ha già avviato in Calabria infatti — risultato diretto della decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale comunale nella regione — Ryanair costruirà il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia. Con un investimento di 15 milioni di euro, il progetto comprenderà due baie (8.100 m²) dedicate alle attività di manutenzione di linea e di base e, una volta pienamente operativo, creerà 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar già operativi a Bergamo.

Il messaggio di Wilson

«È stato un vero piacere incontrare oggi gli studenti impegnati nel programma di formazione che, una volta completato, li porterà a svolgere un ruolo chiave nelle attività che saranno svolte nei due nuovi hangar di Ryanair a Lamezia. L’Aircraft Engineering Academy è un centro di eccellenza in Italia, che dimostra non solo il ruolo centrale di Bergamo e della Lombardia nello sviluppo dell’aviazione, ma rappresenta anche una concreta opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nel Sud Italia, in particolare in Calabria. Grazie al lavoro del Presidente Occhiuto e all’abolizione dell’addizionale comunale, il nuovo hangar a due baie di Lamezia conferma e rafforza il nostro impegno a lungo termine verso la Calabria e l’Italia nel suo insieme, aumentando la capacità di manutenzione di Ryanair e stimolando al contempo la crescita economica e occupazionale.»

«Un volo da Bergamo a Reggio Calabria»

Il presidente di Sacbo Giovanni Sanga, gestore dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) chiede a Ryanair un volo diretto per Reggio Calabria e l’amministratore delegato della compagnia Eddie Wilson non lo esclude. «Con la Calabria – spiega Sanga – abbiamo un rapporto molto stretto. Abbiamo un volo al giorno per Crotone, 1-2 per Lamezia e speriamo ci sia la possibilità di avere anche un collegamento diretto per Reggio Calabria». Un’ipotesi che Wilson non esclude spiegando che «se ne può parlare, anche se abbiamo già un volo da Malpensa i calabresi sono dappertutto». «Oggi – ricorda Sanga siamo il terzo scalo nazionale e tra il 2020 e il 2025 abbiamo messo a terra 300 milioni di investimenti, tutti a nostro carico. Su 10 presenze in città a Bergamo – conclude – uno è residente e 9 sono turisti. Questo è il significato del rapporto tra il territorio e Ryanair».

Le parole di Alessandro Cianciaruso, CEO di SEAS

“Siamo orgogliosi del lavoro che svogliamo ogni giorno in Accademia e delle opportunita’ concrete che possono essere offerte alle nuove generazioni. L’industria dell’aviazione continua a crescere e noi vogliamo continuare ad investire nella formazione dei piu’ giovani, per costruire il futuro dell’aviazione a Bergamo, in Calabria e in tutto il nostro Paese. L’Accademia e’ un eccellenza tutta italiana che oggi e’ capace di unire il nord del Paese con il Sud, e questo ci rende tutti ancora piu’ orogliosi”.

Il commento di Occhiuto

«Il mio governo ha investito con convinzione sul turismo e sul rilancio del sistema aeroportuale per far ripartire la nostra Regione, e creare così immediate opportunità di crescita. Negli ultimi anni gli scali calabresi hanno fatto registrare numeri straordinari, con presenze record, e la collaborazione con Ryanair è stata determinante per raggiungere questi grandi traguardi. La prossima apertura di due hangar a Lamezia Terme rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di sviluppo del territorio. Una visione che ha già trasformato la Calabria in un hub turistico e logistico chiave non solo per la compagnia irlandese, ma anche per tanti altri vettori nazionali e internazionali.

Ringrazio Eddie Wilson per il suo prezioso lavoro e sono felice di aver incontrato oggi tanti studenti e tanti calabresi, circa 50, che presto torneranno a lavorare nella nostra Regione presso gli hangar Ryanair di Lamezia: grazie a questo investimento verranno creati 300 nuovi posti di lavoro e si rafforzerà la presenza della low cost per eccellenza nei nostri aeroporti. L’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo rappresenta una realtà consolidata nel Paese e sono molto contento che anche la Calabria potrà presto beneficiare dei frutti prodotti da questa eccellenza dell’aviazione».

