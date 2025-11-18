«Le Kessler, donne protagoniste e lontane dallo spettacolo qualunquista»

la scomparsa

«Alla notizia del suicidio assistito delle celebri gemelle Kessler ho provato un sentimento di grande commozione». Lo afferma Simona Loizzo, deputata calabrese della Lega, nel commentare la notizia della morte delle celebri sorelle nella loro casa di Gruenwald, in Germania. Le gemelle Kessler hanno deciso di morire insieme, così come hanno vissuto tutta la loro vita. «La scelta di due donne prima che sorelle, compagne di una vita entusiasmante, di morire insieme e di compiere questo ultimo viaggio scrivendo da sole l’ultima coreografia di un sipario che si chiude per sempre, mi conferma ciò che già pensavo di loro da bambina: non donne di un subrettismo inutile come tante se ne vedono ma donne protagoniste e decise lontane dai cardini dello spettacolo qualunquista. A loro che hanno deciso così va l’ abbraccio di chi come me le ha amate anche con una punta di invidia per le loro gambe interminabili su cui, come dimostra la loro scelta forte al di là di ogni giudizio che non sta a noi oggi fornire, camminava una testa moderna di libertà e indipendenza».

