Aggressione in Comune a Vibo Valentia: consigliera strattonata e insultata

l’episodio

VIBO VALENTIA Una consigliera di minoranza al Comune di Vibo Valentia è stata aggredita ieri mattina mentre era in corso una riunione della prima commissione consiliare. Secondo quanto si è appreso, un giovane, abituale frequentatore dell’aula, avrebbe avvicinato la donna invitandola a uscire dall’aula e poi strattonandola fino al corridoio. L’uomo, secondo alcune testimonianze, avrebbe continuato ad avere un atteggiamento “minaccioso”. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni consiglieri, uno dei quali è intervenuto per interrompere quello che stava accadendo. Al momento non sarebbero state presentate denunce, ma il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo si sarebbe già attivato segnalando la vicenda alla Polizia municipale per svolgere gli accertamenti. Secondo alcune testimonianze tra la consigliera e l’uomo vi sarebbero stati altri momenti di forte tensione avvenuti in passato, anche all’ingresso del Palazzo Comunale e quanto accaduto non sarebbe originato da motivazioni politiche.

