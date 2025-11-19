Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il contributo

Biblioteche della Calabria: dal ministero della Cultura due milioni per l’acquisto di libri

Chiuso il bando della direzione generale del dicastero guidato da Giuli

Pubblicato il: 19/11/2025 – 15:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Biblioteche della Calabria: dal ministero della Cultura due milioni per l’acquisto di libri

ROMA Quasi due milioni sono stati destinati a 141 biblioteche calabresi con il bando, chiuso il 29 ottobre scorso, della Direzione generale Biblioteche del ministero della Cultura per accedere al contributo per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal Decreto Cultura fortemente voluto dal Ministro Alessandro Giuli. Lo rende noto il ministero. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando, sono state ammesse, a livello nazionale, al contributo 4.522 domande da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
biblioteche
biblioteche calabria
giuli
Importanti
Libri
Mic
ministero cultura
Categorie collegate
Cultura e spettacoli
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x