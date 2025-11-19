Biblioteche della Calabria: dal ministero della Cultura due milioni per l’acquisto di libri

il contributo

ROMA Quasi due milioni sono stati destinati a 141 biblioteche calabresi con il bando, chiuso il 29 ottobre scorso, della Direzione generale Biblioteche del ministero della Cultura per accedere al contributo per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal Decreto Cultura fortemente voluto dal Ministro Alessandro Giuli. Lo rende noto il ministero. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando, sono state ammesse, a livello nazionale, al contributo 4.522 domande da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali.

