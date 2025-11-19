Guccione: «Il Pd nel 2020 propose le aziende provinciali ospedaliere»

la riforma dimenticata

CATANZARO «Il Pd presentò già a giugno 2020 una proposta di legge per la creazione di aziende provinciali ospedaliere, frutto dell’integrazione tra ospedali Hub e Spoke». Lo afferma l’ex consigliere regionale Carlo Guccione che, è scritto in una nota, «insieme agli altri consiglieri del Gruppo Pd, Domenico Bevacqua, Nicola Irto, Libero Notarangelo e Luigi Tassone, presentarono nel 2020 la proposta di legge “Misure di razionalizzazione delle attività delle Aziende del servizio sanitario regionale”». «Tale proposta – afferma Guccione – nasceva dalla consapevolezza che, per uscire dal piano di rientro e dal commissariamento, fossero necessarie riforme strutturali del sistema sanitario regionale calabrese. Non servono slogan o false promesse. Le dichiarazioni del ministro della Sanità, che ha affermato di non conoscere il momento in cui la Calabria uscirà dal commissariamento della sanità, smentiscono di fatto il presidente del Consiglio dei ministri Meloni, che in campagna elettorale annunciava la fuoriuscita dal commissariamento». «Il tempo delle false promesse – prosegue – è finito. La nostra proposta di legge è finalizzata a garantire un’integrazione più efficace delle reti clinico-assistenziali e a favorire la collaborazione multidisciplinare tra professionisti, al fine di uniformare i comportamenti clinici funzionali e garantire un miglioramento complessivo in termini di efficienza, continuità assistenziale, sicurezza, qualità e sostenibilità economica dei servizi. In sostanza, attraverso questa proposta di legge potremmo migliorare la qualità delle prestazioni ospedaliere e ottimizzare le risorse economiche. Questo tende a favorire la nascita di un sistema ospedaliero caratterizzato da una più efficace integrazione e da una migliore regolazione dell’accesso iniziale del paziente, evitando così trasferimenti e spostamenti successivi. Questo deve servire a migliorare soprattutto la sanità territoriale e di prossimità». «È importante – afferma l’esponente dem – aprire una nuova fase di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, che deve servire a migliorare soprattutto la sanità territoriale, dando alle Aziende sanitarie provinciali il compito di costruire una rete territoriale attualmente inesistente, sgravandosi dalla gestione degli ospedali, per gestire case di comunità, assistenza domiciliare integrata e digitalizzazione della sanità territoriale. Attraverso le misure del Pnrr sarà possibile costruire in Calabria una rete territoriale di prossimità». «Questo processo di riforma – conclude Guccione – deve vedere coinvolti le amministrazioni locali, le forze sociali e gli operatori sanitari, perché uno sforzo di questa natura, per essere realizzato, deve prevedere il coinvolgimento di tutti gli attori in campo».

