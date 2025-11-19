Kiev, 20 vittime a Ternopil. Due sono bambini

il conflitto

ROMA Salgono a 20, inclusi 2 bambini, le vittime uccise in un attacco russo a Ternopil. I feriti sono 66. Lo afferma il servizio di emergenza statale della regione ripreso dai media ucraini.

Nel frattempo Ucraina e Polonia sono pronte a lavorare insieme per prevenire nuovi atti di sabotaggio come quello avvenuto nei giorni scorsi sulla linea ferroviaria Varsavia-Lublino. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in un post su X ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con il primo ministro polacco, Donald Tusk. Il capo del governo di Varsavia ha condiviso «dettagli forniti dalle sue forze dell’ordine e dai suoi servizi segreti riguardo ai recenti atti di sabotaggio sulla ferrovia polacca», ha affermato Zelensky, sottolineando che «tali azioni sovversive vengono rivolte contro l’Ucraina quotidianamente, anche sulla ferrovia. In Ukrzaliznytsia (le Ferrovie ucraine, ndr) abbiamo messo in atto misure adeguate per contrastare tali sabotaggi». Per il presidente ucraino, le informazioni in possesso di Kiev e Varsavia sono concordanti nel ritenere che «dietro tutto questo c’è una traccia russa. Nessuno, tranne i russi, è interessato a questo». «L’Ucraina – ha aggiunto Zelensky – è pronta a collaborare con la Polonia a vari livelli e a condividere tutte le informazioni. Abbiamo concordato di istituire un gruppo ucraino-polacco che lavorerà per prevenire situazioni simili da parte russa in futuro». Zelensky ha infine evidenziato che Tusk ha espresso la sua solidarietà per le vittime degli attacchi russi su Ternopil.

