Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’opportunità

Lavorare in Calabria, McDonald’s cerca 30 addetti

Job Day il 26 novembre al Centro per l’Impiego di Lamezia Terme

Pubblicato il: 19/11/2025 – 8:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lavorare in Calabria, McDonald’s cerca 30 addetti

Il Centro per l’Impiego di Lamezia Terme annuncia lo svolgimento del Job Day promosso dall’azienda People Due Srl, affiliato in Calabria per McDonald’s, in programma il 26 novembre 2025 presso la sede dello stesso CPI. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai candidati l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte e le prospettive professionali all’interno dei punti vendita McDonald’s della regione.
L’azienda ricerca 30 addetti alla preparazione, cottura, vendita e distribuzione di cibi, nonché allo svolgimento delle attività operative necessarie alla gestione del punto vendita. Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il form disponibile sul sito istituzionale: urly.it/31c-z7

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
centro impiego lamezia terme
job day lamezia terme
lavorare in calabria
lavoro calabria
McDonald’s
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x