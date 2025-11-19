Lavorare in Calabria, McDonald’s cerca 30 addetti

l’opportunità

Il Centro per l’Impiego di Lamezia Terme annuncia lo svolgimento del Job Day promosso dall’azienda People Due Srl, affiliato in Calabria per McDonald’s, in programma il 26 novembre 2025 presso la sede dello stesso CPI. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai candidati l’opportunità di conoscere da vicino le posizioni aperte e le prospettive professionali all’interno dei punti vendita McDonald’s della regione.

L’azienda ricerca 30 addetti alla preparazione, cottura, vendita e distribuzione di cibi, nonché allo svolgimento delle attività operative necessarie alla gestione del punto vendita. Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il form disponibile sul sito istituzionale: urly.it/31c-z7

