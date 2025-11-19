Maltempo, a Tropea tombini saltati e disagi in centro

il temporale

TROPEA Disagi a Tropea per il maltempo che si è abbattuto sulla costa vibonese nelle ultime ore. I tombini di diverse zone del comune sono saltati, facendo fuoriuscire liquami e lasciando «odori nauseabondi» in vari punti. Lo riporta l’ex consigliere comunale Antonio Piserà, che evidenzia come in meno di un’ora siano caduti 22,6 mm di pioggia, «una quantità moderata, ma sufficiente a mettere in seria difficoltà la rete fognaria». Le aree colpite sono la strada verso il porto, dove sono saltati tre tombini, il Lungomare marina del convento e Largo Vaccari, nel pieno centro abitato, dove «vi è stata una massiccia fuoriuscita di fogna e fanghiglia maleodorante». «Largo Vaccari è una zona densamente frequentata e particolarmente sensibile: oltre ai numerosi residenti, sono presenti ristoranti, B&B e diverse attività commerciali che da tempo convivono con una situazione che si ripete ciclicamente, causando gravissimi disagi, cattivi odori e difficoltà operative. Secondo le testimonianze, il tombino salta anche con precipitazioni minime, evidenziando un problema strutturale ormai non più rinviabile».

Disagi anche sulla Strada della Grazia

Le stesse piogge hanno provocato ulteriori criticità sulla Strada della Grazia, invasa da fango e pietrisco.

Un fenomeno che – scrive Piserà – «si ripresenta da quando sono iniziati i lavori della strada collinare Drapia–Tropea, con materiali che vengono verosimilmente trascinati verso valle, compromettendo la sicurezza della viabilità. La dispersione di liquami fognari in pieno centro cittadino, sommata ai residui e ai cattivi odori, rappresenta un serio problema di igiene pubblica, con ripercussioni sulla qualità della vita di residenti, lavoratori, turisti e attività economiche. La città non può più accettare emergenze prevedibili». «È evidente che il ripetersi degli stessi episodi non può più essere considerato un fatto eccezionale, ma il risultato di una carenza strutturale e di interventi mancati. Si richiede con urgenza che l’Amministrazione Commissariale e gli Uffici competenti intervengano per sanificare le aree colpite e ripristinare condizioni igieniche adeguate; garantire sicurezza e percorribilità sulla Strada della Grazia; avviare un intervento risolutivo e definitivo, in particolare a Largo Vaccari, dove la situazione è diventata insostenibile per famiglie, residenti e attività economiche. Tropea – conclude – merita rispetto, sicurezza e soluzioni concrete, non l’ennesima emergenza ad ogni pioggia».

