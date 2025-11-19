Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

stretta collaborazione

Zes unica, sinergia tra Bankitalia e Struttura di missione

Saranno condivisi i dati. Intesa sottoscritta alla presenza del sottosegretario Sbarra

Pubblicato il: 19/11/2025 – 17:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Zes unica, sinergia tra Bankitalia e Struttura di missione

ROMA Questa mattina è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione e ricerca sulla ZES Unica tra la Struttura di missione ZES e la Banca d’Italia, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. A firmare l’intesa sono stati l’Avv. Giuseppe Romano, per la Struttura di missione ZES, e il Dott. Andrea Brandolini, per la Banca d’Italia. L’Accordo prevede la condivisione dei dati e delle metodologie, nonché lo svolgimento di analisi e valutazioni utili alle attività di monitoraggio e alla misurazione dell’impatto economico della ZES Unica. “Gli ottimi dati raggiunti con la ZES Unica per il Mezzogiorno – ha dichiarato il Sottosegretario Sbarra a margine dell’incontro per la firma dell’accordo – sono il risultato del percorso di rilancio e riforma promosso dal Governo Meloni. Stiamo sostenendo con determinazione le iniziative di promozione sui territori e il confronto con le parti datoriali, accompagnati dalla certezza di risorse più consistenti rispetto agli anni precedenti e da una programmazione triennale che rappresenta un risultato concreto dell’azione di Governo. L’accordo tra Banca d’Italia e la Struttura di Missione ZES è un tassello fondamentale per valorizzare i risultati raggiunti e garantire una valutazione rigorosa degli effetti economici della zona economica speciale, rafforzando la capacità di misurare l’impatto delle politiche attuate.” L’accordo tra la Struttura di missione ZES e la Banca d’Italia rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di monitoraggio avanzato, fondato su analisi solide.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
accordo
BANCA D’ITALIA
banotalia
ROMANO
sbarra
sottosegretario sbarra
Top
Zes
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x