Morto Domenico Morace, la Calabria perde una delle sue firme più autorevoli

giornalismo in lutto

REGGIO CALABRIA È morto a 82 anni Domenico Morace, giornalista sportivo tra i più affermati della Calabria e tra i volti noti dell’informazione nazionale. Si è spento in una clinica della Piana di Gioia Tauro, dove era ricoverato da alcuni giorni. La notizia ha subito attraversato il mondo del giornalismo calabrese e italiano, dove Morace era considerato un professionista di riferimento. Nato a Reggio Calabria, Morace aveva mosso i primi passi nel giornalismo locale prima di approdare al Corriere dello Sport, che lo scelse come corrispondente dalla sua città. Da lì iniziò una scalata costruita con tenacia e competenza.

Dopo il trasferimento a Roma entrò nella redazione centrale come cronista calcistico, seguendo da vicino una delle principali squadre della capitale. Successivamente fu chiamato nella sede milanese del giornale, dove si occupò soprattutto di calciomercato internazionale. Rientrato nella sede romana, Morace assunse incarichi sempre più rilevanti, fino a diventare vicedirettore e, in seguito, direttore del Corriere dello Sport – Stadio. Il suo periodo alla guida del quotidiano coincise con una fase di grande espansione del giornalismo sportivo (suo, alla vittoria mondiale ’82, il leggendario titolone in prima “Eroici” che batté il record di vendite dei quotidiani: 1,7 milioni di copie), e Morace contribuì a modernizzare linguaggi, scelte editoriali e impaginazione. Dopo quell’esperienza, prese la direzione del Guerin Sportivo, storica testata del panorama nazionale. Qui lavorò per rilanciare uno dei giornali più antichi e influenti dello sport italiano, curando sia la parte giornalistica sia quella grafica.

Negli anni successivi guidò anche il Domani della Calabria, portando in una redazione regionale il bagaglio di competenze maturate nella carta stampata nazionale e formando tantissimi giovani cronisti oggi firme di riferimento in Calabria e non solo. Dopo avere lasciato la direzione dei periodici, Morace fu coinvolto dalla Rai come commentatore e analista. Partecipò a trasmissioni di approfondimento sportivo. Nonostante una carriera vissuta principalmente tra Roma e Milano, Morace non si è mai allontanato dalla Calabria. Partecipava volentieri a incontri e premi giornalistici, offrendo la propria esperienza alle nuove generazioni. Le associazioni di categoria regionali gli avevano riconosciuto incarichi onorari, considerandolo un punto di riferimento.

Chi ha lavorato con lui lo descrive come un professionista rigoroso, alieno dai toni eccessivi, attento alla qualità della scrittura e alla verifica delle informazioni. La Calabria e il mondo dello sport perdono così un protagonista discreto ma fondamentale. Un giornalista che ha attraversato ruoli e testate importanti portando ovunque la stessa cifra: serietà, misura e un profondo rispetto per il mestiere.