“Perseverance”, confermate le pene contro la famiglia Sarcone

‘Ndrangheta a Reggio Emilia e Bibbiano

REGGIO EMILIA La Corte di Cassazione ha confermato l’impianto accusatorio contro gli imputati del processo di ‘ndrangheta “Perseverance“ che avevano scelto il rito abbreviato. Nel mirino della Direzione Antimafia era finita in particolare, la famiglia Sarcone stanziata a Reggio Emilia e Bibbiano. In dettaglio è stato respinto il ricorso del 64enne Giuseppe Sarcone Grande che resta in cella. La sua pena è di 16 anni e otto mesi di reclusione perché ritenuto dai giudici la nuova guida delle attività mafiose. Lievissime riduzioni di pena per gli altri fratelli: sette anni e 10 mesi per il boss detenuto Nicolino Sarcone, tre anni e sei mesi per Gianluigi Sarcone e tre anni per Carmine Sarcone (quest’ultimi entrambi già in carcere). Infine poco più di un anno per la sorella Giuseppina Sarcone.

