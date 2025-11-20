Sull’Italia arriva l’aria fredda dalla Groenlandia

le previsioni

Un’area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interesserà già dalla giornata odierna il nostro Paese, favorendo precipitazioni, da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, e un’intensificazione dei venti. Previste, inoltre, una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione, nella notte, a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalle prime ore di domani, attesi venti da forti a burrasca, sia sull’Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto, con apporti al suolo deboli, fino a moderati a quote più elevate. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 21 novembre, allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale, allerta gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

