Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il blitz

Traffico di sostanze stupefacenti, 10 arresti

Operazione “Parco Giochi” a Catania

Pubblicato il: 20/11/2025 – 12:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Traffico di sostanze stupefacenti, 10 arresti

Dieci persone sono state arrestate, otto portate in carcere e due poste ai domiciliari, nell’ambito di un’operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre denominata ‘Parco Giochi’. Agli indagati è contestato di fare parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di detenzione e porto illegale di armi e munizioni. Nei loro confronti è in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura etnea che è eseguita tra Misterbianco e i rioni San Giorgio e Librino di Catania e nella provincia di Ravenna. Nell’operazione sono impegnati oltre 80 carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati da militari dello squadrone Eliportato, dai Cacciatori “Sicilia”, da unità per la ricerca di armi e droga del nucleo cinofili di Nicolosi e dal 12/simo nucleo Elicotteri.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
10 arresti Catania
droga catania arresti
parco giochi
Top
traffico di sostanze stupefacenti
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x