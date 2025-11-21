Arrestato a Crotone un uomo condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore

l’attività

CROTONE Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, gli Agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di 56 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minorenne.

Dopo aver rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto e, al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, tipologia di reato che contribuisce alla proliferazione di zone di degrado urbano, personale della Polizia di Stato nel centro storico cittadino ha tratto anche in arresto un uomo di 39 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile nei pressi della sua abitazione, mentre parlava con un soggetto di nazionalità straniera, presumibilmente per cedere della sostanza stupefacente, che alla vista della polizia si dava a precipitosa fuga.

Al contempo i poliziotti hanno rinvenuto sul selciato una dose di sostanza stupefacente risultata successivamente hashish dal peso di 1,56 grammi, pertanto la persona fermata è stata sottoposta a perquisizione personale e domiciliare.

Durante l’attività di ricerca presso il domicilio sono stati rinvenuti e sequestrati 178,25 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, vario materiale per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato, era conservata all’interno della camera da letto ed in parte all’interno di un armadietto del bagno. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio e, più in particolare, delle piazze frequentate dai giovani, nelle quali si concentra l’attività investigativa disposta dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, tesa a sgominare le organizzazioni criminali che forniscono lo stupefacente ai pusher.

La Questura di Crotone ribadisce l’importanza di segnalare tempestivamente ogni forma di minaccia o molestia, sottolineando come la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini sia fondamentale per prevenire ed interrompere il ciclo della violenza e rammenta il canale “Youpol” da chiunque consultabile anche in forma anonima per segnalare episodi di violenza e lo spaccio degli stupefacenti.

