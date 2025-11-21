Auto in fiamme a Soveria Mannelli, intervento dei vigili del fuoco
L’autista accortosi del rogo ha prontamente abbandonato l’abitacolo mettendosi in salvo
LAMEZIA TERME In tarda serata, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel territorio del comune di Soveria Mannelli per l’incendio di un’autovettura Fiat Punto in transito. A bordo del veicolo si trovava il solo conducente che, notando del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha prontamente accostato e abbandonato l’auto prima che le fiamme la avvolgessero completamente. L’uomo non ha riportato alcun danno. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il servizio di soccorso stradale per la rimozione del veicolo.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato