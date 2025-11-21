Skip to main content

Peste suina, Lollobrigida: «Risultato storico in Calabria»

«L’obiettivo è eradicare il fenomeno»

Pubblicato il: 21/11/2025 – 13:03
PIACENZA «Le strategie efficaci e coordinate del Governo hanno portato a un risultato straordinario su un tema importante come quello della peste suina: non esistono più zone di tipo 3 in Italia». Lo ha detto questa mattina il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della seconda edizione del Festival dell’Agricoltura, organizzato a Piacenza da Editoriale Libertá con la collaborazione dell’Università Cattolica. «Questa è la dimostrazione che se si lavora in squadra con tutte le istituzioni si riesce a convincere l’Unione Europea della serietà della strategia e soprattutto arrivano i fatti e i risultati», ha aggiunto Lollobrigida, sottolineando come «risultato storico il fatto che Sardegna, Lazio e la Calabria dopo quarant’anni siano uscite completamente da questa criticità. Adesso l’obiettivo è eradicare completamente il fenomeno».

