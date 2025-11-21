Un arresto a Trebisacce per possesso di cocaina

il ritrovamento

COSENZA Nei giorni scorsi, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo l’Alto Ionio cosentino, personale della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, operava un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico personale dei summenzionati Uffici operava una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Trebisacce, sortendo esito positivo.

Difatti gli agenti rinvenivano, occultati all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina, in parte già suddivisa in 26 dosi, per un peso complessivo di circa 100 grammi, nonché il materiale utile alla pesatura. Inoltre sempre nella stessa abitazione veniva rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata nei calzini, a carico di un altro soggetto, momentaneamente ospite dell’interessato, e per la quale si procedeva a ulteriore sequestro.

Per quanto riguarda la sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta e sottoposta a sequestro probatorio, la stessa una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato una somma in denaro pari a circa diecimila euro. L’attività di polizia giudiziaria si concludeva con l’arresto del soggetto trovato in possesso dell’apprezzabile quantitativo di cocaina. L’arresto è stato convalidato e sono stati confermati gli arresti domiciliari a carico dell’individuo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato



