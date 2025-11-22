Autonoleggi abusivi nel Crotonese, chiesta la chiusura di due aziende

controlli della polizia

CROTONE Controlli a tappeto della Polizia di Crotone tra gli autonoleggi presenti sul territorio, volti a verificare la regolarità delle procedure amministrative, il corretto utilizzo dei canali di pagamento elettronici, il collegamento al portale Cargos e la verifica della regolarità delle autovetture con targa straniera che circolano all’interno dei circuiti di autonoleggio. L’attività disposta dal questore Renato Panvino e coordinata da un funzionario della Polizia di Stato ha visto l’azione congiunta della Polizia Stradale, della Digos, della Squadra Mobile e della divisione Pasi. Al termine dei controlli, è stato avviato l’iter per richiedere la chiusura di due aziende, una per esercizio abusivo del commercio di veicoli e di autonoleggio. Nei confronti del proprietario è stata emessa una sanzione amministrativa di 5164 euro, mentre per la seconda azienda è stata elevata una sanzione di 1032 euro per la Scia irregolare.

Chiesta la chiusura

Inoltre nel corso dei controlli è stata rilevata per una delle attività la mancata o irregolare tenuta dei registri, quindi il proprietario è stato sanzionato amministrativamente per 308,00 euro, mentre entrambe le attività erano prive dell’esposizione delle tariffe d’agenzia d’affari, quindi venivano sanzionate amministrativamente per euro 308,00. A seguito di tali riscontri amministrativi verrà inviata comunicazione per la formale chiusura degli esercizi commerciali, al Comune in cui insiste una delle attività per esercizio abusivo di commercio di veicoli e dell’attività di autonoleggio e alla Prefettura per esercizio di attività di noleggio con Scia irregolare. L’impegno della Questura di Crotone nella lotta alla criminalità organizzata che utilizza anche le autovetture a noleggio per perpetrare i delitti si affianca ad un piano di coordinamento di intesa con la Procura della Repubblica diretta da Domenico Guarascio, il quale ha avviato le indagini volte a disarticolare le organizzazioni criminali operanti sul territorio con diramazioni al nord Italia e in Europa.

