Bagaladi, uomo si perde nei boschi: salvato dai Vigili del Fuoco – VIDEO

il salvataggio

REGGIO CALABRIA Un uomo disperso tra i boschi di Bagaladi, nel Reggino, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, dopo la segnalazione del fratello arrivata intorno alle 12:50. L’uomo ha riferito che il fratello, che si era inoltrato in una zona boscata per un’escursione (probabilmente alla ricerca di funghi), non si era presentato all’appuntamento nel punto stabilito. È stato quindi attivato immediatamente il protocollo di ricerca per persona dispersa. I Vigili del Fuoco sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il disperso, acquisendo le coordinate GPS utili alla localizzazione. Contestualmente è stata inviata sul posto la squadra di Melito Porto Salvo ed è stato richiesto il supporto aereo dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Alle ore 14:10 l’equipaggio dell’elicottero ha individuato la persona dispersa, procedendo alle operazioni di recupero mediante verricello. L’intervento si è concluso con il recupero dell’uomo, in buone condizioni. Sul posto carabinieri della stazione di Bagaladi per quanto di rispettiva competenza.

