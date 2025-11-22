Borseggio e droga, 6 arresti a Roma: uno è calabrese

i controlli

C’è anche un calabrese tra le 6 persone che sono state arrestate dalla Polizia nel quartiere Eur di Roma, nell’ambito di controlli mirati condotti dal IX Distretto Esposizione. Le accuse riguardano episodi di borseggio, spaccio di droga e violazioni di misure restrittive. Il primo intervento è scattato all’esterno di un centro commerciale, dove quattro professionisti del borseggio – due donne e due uomini di origine sudamericana – erano stati osservati dagli agenti mentre si organizzavano in un’auto parcheggiata. Le due donne sono entrate nel centro commerciale e, “spalla a spalla”, hanno derubato una coppia di anziani seduta in un ristorante. Il portafogli sottratto è stato recuperato e restituito alla vittima. Un altro arresto è avvenuto in zona Laurentina, dove un uomo a bordo di una Opel Corsa è stato seguito dagli agenti fino a via Gregorio VII. Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti 17 involucri di cocaina e circa 110 euro nascosti nell’auto. Il trentaseienne, originario della Calabria, è indiziato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultimo arresto ha riguardato un settantacinquenne romano, sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna. L’uomo è stato trovato all’interno dell’ascensore del condominio, in violazione della misura, e arrestato. Gli interventi confermano l’intensificazione delle attività di polizia nel quartiere Eur, nell’ambito di una strategia di presidio costante per contrastare borseggi, spaccio e reati contro le fasce più vulnerabili.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato