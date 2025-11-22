Gallico-Gambarie, completato l’ultimo tratto: dal prossimo weekend l’apertura al traffico degli ultimi due viadotti

Viabilità

REGGIO CALABRIA È stata completata l’opera del tratto aggiuntivo della strada provinciale Gallico – Gambarie, un intervento strategico che segna un passo cruciale per la viabilità del territorio metropolitano, ultimando con gli ultimi due viadotti il progetto originario della strada. L’apertura al traffico è prevista per sabato prossimo. Il tratto ultimato, di circa 600 metri lineari, include la realizzazione di due grandi viadotti per un totale complessivo di circa 180 metri, che si innalzano fino a 25 metri di altezza. Questo nuovo segmento elimina le ultime curve strette e le interruzioni dovute al cantiere e ai semafori ancora residui per il transito alternato, garantendo un ulteriore accorciamento dei tempi di percorrenza tra la periferia nord della città e la zona montana del comprensorio di Gambarie. Nei prossimi giorni, ultimato il tappetino di asfalto e la segnaletica orizzontale, il cantiere sarà completamente dismesso e la strada sarà interamente percorribile.

Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha espresso soddisfazione per l’ultimazione dell’opera. «Un’ottima notizia – ha affermato il primo Cittadino – è finalmente completo anche il tratto aggiuntivo della GaGa. Nei prossimi giorni sarà ufficialmente ultimato uno dei progetti stradali più importanti del sud Italia, l’apertura ufficiale è prevista per sabato prossimo. Finalmente via il cantiere e niente più semafori, per una percorrenza ancora più scorrevole, comoda e sicura. Desidero ringraziare i tecnici del Settore Viabilità della Città Metropolitana e l’impresa esecutrice, così come tutti gli Enti, i Comitati, i rappresentanti istituzionali e i cittadini che in questi anni hanno contribuito, a vario titolo, a portare a termine questa splendida infrastruttura. Mare e montagna sono sempre più vicini. Anche questa è fatta!».

