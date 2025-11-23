Skip to main content

Al via i lavori sulla 106 var B a Roccella Jonica. Ecco le chiusure e i percorsi alternativi

Previste limitazioni al traffico dal 24 novembre al 6 dicembre 2025

Pubblicato il: 23/11/2025 – 16:03
Per consentire l’esecuzione dei lavori che Anas ha programmato e finalizzati al rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari della strada statale 106 var b, saranno attive limitazioni temporanee alla circolazione nel territorio comunale di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria.
Nel dettaglio, a partire da lunedì 24 novembre fino al 6 dicembre 2025, sarà attiva la chiusura della carreggiata in direzione Taranto dal km 20,000 (svincolo di Gioiosa est) al km 28,950, per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.
A seguire sarà chiusa, nel medesimo tratto, anche la careggiata in direzione Reggio Calabria.
Il percorso alternativo si svilupperà lungo la SS106 nel territorio ricadente all’interno del comune di Roccella Jonica.

