L’Italia vince la Coppa Davis: è la terza consecutiva

il trionfo

L’Italia vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in assoluto. In finale a Bologna, batte 3-0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si impone in rimonta 2-1 su Jaume Munar (1-6, 7-6, 7-5).

L’Italia vince la Davis per la quarta volta nella sua storia, la terza consecutiva, a 49 anni dal primo successo, nel 1976 in Cile. Sono sedici diversi i vincitori dalla prima edizione, nel 1900, a oggi. Questo dice la storia della Coppa dell’insalatiera. Il team che ne ha vinte di più è quello degli Usa con 32, poi c’è l’Australia con 28. Seguono Regno Unito e Francia (10), Svezia (sette), Spagna (sei), Italia (quattro), Russia, Germania e Repubblica Ceca (tre).

E’ il terzo di fila. Primeggiano gli Usa con 32 “insalatiere”.