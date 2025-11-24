Regionali, vincono Fico e Decaro in Campania e Puglia. Stefani in Veneto

Il voto

In Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico è al 58% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli al 36,5%, mentre Giuliano Granato, candidato per Campania popolare, è al 2,7%. È quanto fotografano le proiezioni consorzio Opinio Italia per la Rai. La coalizione del centrosinistra è al 59.2%, il centrodestra al 35,7%. I partiti che sostengono Granato sono al 2,2%.

In Veneto Alberto Stefani al 61,3%, la coalizione di centrodestra che lo sostiene al 63,3%. Giovanni Manildo al 30,5%, la coalizione di centrosinistra che lo sostiene al 28%. Riccardo Szumski al 6,2 con la lista al 5,8. È la fotografia emersa dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai con una copertura di campione al 14%.

In Puglia, infine, il candidato del campo largo Antonio Decaro è al 66,9% (coalizione al 66,5%) mentre il candidato di centrodestra Luigi Lobuono è al 31,7% (coalizione 32,7%). La candidata Ada Donno (Puglia pacifista popolare) è all’1,2% (coalizione 0,7%).