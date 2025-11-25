Traffico di droga all’ombra di Cosa nostra: 27 arresti

L’operazione

Maxi operazione antidroga nel Trapanese. Nelle prime ore del mattino La Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del capoluogo siciliano, nei confronti di 27 persone. Per 16 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 11 gli arresti domiciliari. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in taluni casi aggravata dall’avere agito per agevolare la famiglia mafiosa di Marsala.

Tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state eseguite, su delega della Procura distrettuale, 20 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, accusati degli stessi reati. L’indagine, avviata nel 2020, ha permesso di far luce su tre distinte associazioni, attive nella commercializzazione di cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e dei territori limitrofi. L’imponente operazione ha visto l’impiego di 200 poliziotti, di 4 unità cinofile e di 16 pattuglie dei reparti Prevenzione crimine della Sicilia e della Calabria. L’attività investigativa, condotta dalla Squadra mobile di Trapani e dal Commissariato di Marsala, ha documentato il “pervicace controllo” esercitato da figure apicali del clan che, in costante collegamento con i vertici delle tre organizzazioni indagate, venivano regolarmente informati dei traffici illeciti, beneficiando di una percentuale sui proventi della vendita dello stupefacente.