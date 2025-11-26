Skip to main content

Decreto flussi, Confagricoltura: «Positive le nuove misure per il settore agricolo»

Il testo è stato approvato in via definitiva stamani in Senato ed è composto da dodici articoli

Pubblicato il: 26/11/2025 – 15:31
Confagricoltura accoglie con soddisfazione le novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Flussi n. 146/2025, che ha recepito anche alcune proposte di Confagricoltura. Il testo è stato approvato in via definitiva stamani in Senato ed è composto da dodici articoli. “Tra le misure più rilevanti per il settore agricolo – evidenzia la Confederazione – vi è l’allungamento del termine sia per la conferma dell’interesse ad assumere da parte del datore di lavoro, che passa da 7 a 15 giorni, sia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (da 8 a 15 giorni dall’ingresso in Italia). In entrambi i casi le nuove scadenze evitano il rischio precedente di compromettere definitivamente tutto l’iter di ingresso e di assunzione del lavoratore a causa dell’esiguità dei giorni a disposizione per tali procedure.
Sempre sul fronte agricolo, sono positive le novità che riguardano i lavoratori formati nel Paese di provenienza che potranno contribuire a incentivare ulteriormente questa particolare modalità di ingresso in Italia. Nel nostro Paese sono un milione gli addetti in agricoltura, di cui 1/3 stranieri. Il fabbisogno è di circa 100.000 stagionali”.

