Ingiuste detenzioni, record negativi a Reggio e Catanzaro

i dati del 2025 diffusi dal ministro Nordio

Gli indennizzi per ingiusta detenzione «sono delle manifestazioni di sconfitta da parte dello Stato. Faccio anche presente che dietro questi numeri, che sono un aggravio delle spese finanziarie della Nazione, esistono dei fardelli di dolore e delle situazioni per le quali non vi sarà mai rimedio». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera gli indennizzi liquidati per una riparazione per ingiusta detenzione, ha sottolineato il Guardasigilli, «sono stati pari per l’intero anno 2024 a 26,9 milioni di euro, mentre dal 1 gennaio del 25 al 31 ottobre del 2025 sono state accolte 535 domande per un importo complessivo a carico dell’erario pari 23.850.925 di euro». I dati più alti, ha detto ancora Nordio, «si registrano presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con 77 indennizzi liquidati per 5.486.000,00 euro e presso la Corte di Appello di Catanzaro con 126 indennizzi per un importo di 4.311.000,00 euro. A seguire Palermo con 32 istanze liquidate per un importo di 2.905,000,00 euro e Roma con 40 istanze liquidate per un importo di 2.552,000,00 euro». Cifre, ha concluso il Guardasigilli, che «veramente che costituiscono un fardello, non soltanto un dolore, ma di aggravio finanziario per lo Stato».

