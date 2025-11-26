Salvini: «Lega al lavoro per allestire liste competitive a Reggio Calabria»

l’annuncio

ROMA «L’importante è crescere, coinvolgere, avere sindaci, avere amministratori, avere esperienze civiche. Ci sono elezioni amministrative importanti in primavera, in capoluoghi in diverse regioni, penso a Reggio Calabria, ad esempio, dove siamo già al lavoro per liste competitive». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa del suo partito sull’esito delle Regionali in Puglia e Campania.

«Le Regionali hanno unito l’Italia nel nome della Lega»



Le regionali – ha aggiunto Salvini – «hanno unito l’Italia nel nome della Lega. Ha vinto la Lega in Veneto, dove, rispetto all’anno scorso, abbiamo quasi triplicato i voti. E ha vinto la Lega in Calabria, Campania e Puglia dove siamo cresciuti in tutte e tre le Regioni».

