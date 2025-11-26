Sarkozy, confermata la condanna nel caso Bygmalion

la corte di cassazione

PARIGI La Corte di Cassazione francese ha confermato la condanna dell’ex presidente Nicolas Sarkozy ad un anno di carcere, di cui sei mesi da scontare con la condizionale, decisa nell’ambito del “caso Biygmalion” legato alla fatturazione die conti della campagna elettorale per le presidenziali del 2012. Il ricorso presentato da Sarkozy è stato così respinto. Per l’ex capo dello Stato si tratta della seconda condanna in via definitiva dopo quella nel “caso Bismuth” riguardante alcune intercettazioni telefoniche. L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha dichiarato, in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, che «prende atto» della sua condanna definitiva. Lo riferisce il quotidiano francese Le Figaro.

