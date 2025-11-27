Via libera dalla Cosfel per assunzioni e piani finanziari nei Comuni calabresi – ELENCO

la commissione

Sono stati approvati i piani di estinzione delle passività per i Comuni di Soveria Mannelli, Mandatoriccio e Pizzo Calabro, con valutazioni positive per le istanze e le delibere attinenti alle assunzioni e alle rideterminazioni delle dotazioni organiche per tredici Comuni calabresi. È quanto ha deciso ieri, con riferimento ai comuni calabresi, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), presieduta dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega agli Enti Locali, Wanda Ferro. In particolare, sono state esaminate con esito favorevole le istanze presentate dai Comuni di Mendicino e Villa San Giovanni per assunzioni a tempo indeterminato a seguito del “Concorso Coesione”. Valutazioni positive anche per le deliberazioni di giunta comunale – tra rideterminazioni delle dotazioni organiche, assunzioni e stabilizzazioni – di 11 Comuni: Cicala, Canna, Bisignano, Longobardi, Crosia, Serra San Bruno, Marina di Gioiosa Ionica, San Demetrio Corone, Santa Domenica Talao, Montalto Uffugo e Strongoli. «Il Ministero dell’Interno – afferma il sottosegretario Wanda Ferro – conferma il proprio impegno al fianco degli enti locali, sostenendoli sia sul piano finanziario che nel percorso di rafforzamento della capacità amministrativa. Una pubblica amministrazione più solida, con personale qualificato e strumenti adeguati, è la condizione indispensabile per garantire servizi efficienti ai cittadini e per accompagnare i territori nei processi di crescita e rafforzamento della coesione sociale».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato