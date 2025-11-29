Skip to main content

Il caso

Assalto a “La Stampa”, identificate 36 persone

Continua il lavoro della Digos

Pubblicato il: 29/11/2025 – 21:39
Sono 36 – al momento – le persone identificate dalla Digos dopo l’assalto di ieri alla redazione torinese del quotidiano La Stampa, in via Lugano. Le prime identificazioni sono arrivate dall’analisi dei filmati acquisiti. Secondo quanto si apprende, tra gli identificati figurano attivisti del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi Collettivo universitario autonomo e Kollettivo studentesco autorganizzato, riconducibili sempre al centro sociale. Tra le persone identificate, a quanto si apprende, c’è anche il sedicenne che era stato fermato e ammanettato davanti al liceo Einstein durante gli scontri tra studenti di sinistra e di destra. La Digos prosegue il lavoro per dare un volto agli altri partecipanti all’irruzione. Al momento non risultano ancora denunce. (ANSA)

