Cosenza, all’ospedale Annunziata arriva il Da Vinci single port

COSENZA L’ospedale Annunziata di Cosenza avrà presto un nuovo Robot Da Vinci Sp (Single Port). Ad annunciarlo il professore Vincenzo Pezzi, direttore del Dipartimento di Farmacia, Scienze della salute e della nutrizione all’Università della Calabria, nel corso di un convegno dedicato alle innovazioni tecnologiche in sanità tenuto a Casali del Manco. Il costo si aggira intorno ai 3 milioni di euro, mentre l’installazione è prevista «entro il 15 dicembre 2025».

Il Da Vinci replica i gesti eseguiti dal chirurgo alla console, ma consente di operare con maggiore precisione grazie alla soppressione del tremore naturale delle mani e alla possibilità di moltiplicare i movimenti. La chirurgia – negli anni – ha sfruttato diversi punti d’accesso da cui far passare le braccia chirurgiche del robot, con il Da Vinci SpP – costituito da un unico braccio – consentirà di limitare ulteriormente l’invasività chirurgica.

Investimenti e nuove tecnologie

A due anni dall’avvio del progetto Unical per la sanità si registrano ulteriori e decisivi passi in avanti nel miglioramento dei servizi sanitari sul territorio, dell’incremento dell’offerta di cure e salute e nell’inversione del trend di migrazione sanitaria. Il professore Pezzi ha annunciato successivi investimenti per circa 20 milioni di euro complessivi ed entro il mese di maggio 2026 saranno acquistati nuovi macchinari utili a migliorare l’approccio nelle cure del paziente e il lavoro dei medici in servizio all’Ao di Cosenza. (f.b.)

