Cosenza, l’Ofi segnala ai Nas presunte attività abusive legate all’esercizio della professione di fisioterapista

la denuncia

COSENZA L’Ordine provinciale dei Fisioterapisti di Cosenza (Ofi) ha inviato una comunicazione ufficiale ai Carabinieri del Nas per segnalare presunte attività abusive legate all’esercizio della professione di fisioterapista sul territorio. Lo riferisce l’Ofi in una nota in cui sostiene che nelle ultime settimane sono state circa 20 le segnalazioni. L’iniziativa nasce a seguito di controlli effettuati dall’Ordine e di segnalazioni ricevute da parte di iscritti, che hanno evidenziato la presenza di soggetti non autorizzati a svolgere pratiche riservate ai professionisti abilitati. L’Ofi ha quindi ritenuto necessario rivolgersi all’autorità competente affinché vengano svolti gli opportuni accertamenti, con l’obiettivo di tutelare sia la dignità della professione sia la salute dei cittadini. «La nostra missione – afferma il presidente dell’Ofi di Cosenza, Giuseppe Celestino, insieme a tutto il direttivo – è garantire che la professione del fisioterapista venga esercitata esclusivamente da chi ha i titoli e le competenze necessarie. L’abusivismo rappresenta un pericolo concreto per la salute delle persone e mina la credibilità di un’intera categoria che opera con serietà e dedizione. Abbiamo il dovere di intervenire e di segnalare alle autorità competenti ogni situazione sospetta, affinché vengano adottate le misure necessarie. La tutela dei cittadini e della nostra professione è e resterà la nostra priorità».

