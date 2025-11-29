Il figlio di “El Chapo” si dichiarerà colpevole

Los Chapitos

Joaquín Guzmán López, uno dei figli del narcotrafficante messicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, si dichiarerà colpevole in un tribunale statunitense, secondo i documenti del tribunale pubblicati poche ore fa. Guzmán López è stato arrestato nel luglio 2024 dopo essere arrivato in Texas su un piccolo aereo con il co-fondatore del cartello di Sinaloa, Ismael ‘Mayo’ Zambada. Si è dichiarato non colpevole nel luglio 2024 per le accuse di traffico di droga, riciclaggio di denaro e reati legati alle armi da fuoco legate al cartello di Sinaloa. Il sistema giudiziario lo accusa di aver formato, insieme ai suoi tre fratelli, il gruppo noto come ‘Los Chapitos’, che ha ripreso le attività di ‘El Chapo’, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2019. Dopo gli arresti di Guzmán López e Zambada, gli scontri tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del cartello di Sinaloa hanno causato, ad oggi, almeno 1.200 morti e 1.400 dispersi, secondo i dati ufficiali.