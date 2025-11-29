Manifestazione “No ponte” a Messina, tutto pronto per il corteo e il comizio

la protesta

MESSINA A Messina è prevista la partecipazione della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, del parlamentare di Avs Angelo Bonelli e del segretario nazionale della Cgil Luigi Giove. Alcuni movimenti, organizzazioni e associazioni hanno annunciato la loro presenza al corteo ma hanno deciso di proporre un programma alternativo di chiusura con un concerto di artisti siciliani e calabresi in piazza Municipio anziché confluire con gli altri in piazza Duomo per gli interventi dal palco, tra cui leader nazionali dei partiti. A proporre il programma alternativo è l’Assemblea No ponte con lo slogan “Contro le grandi opere. I territori sono di chi li abita. Palestina Libera”, mentre l’altro claim è “Giù le mani dallo Stretto di Messina“. Assieme all’Assemblea No Ponte ci sono “Cambiamo Messina dal basso” “coordinamento Pro Palestina Reggio Calabria“, “Global Movement to Gaza”, “Catanesi solidali con il popolo palestinese”, “Mediterranea Saving Humans”, Anpi Milazzo, Antudo, il centro sociale Anomalia di Palermo, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. “Torniamo in piazza con una manifestazione ampia e plurale – dice Federico Alagna dell’Assemblea No Ponte – come sempre è stato nella storia del movimento No Ponte. Questo grande corteo unitario avrà due piazze finali. Nel proporre la piazza dell’Assemblea No Ponte abbiamo pensato che fosse necessario evitare un appiattimento di un movimento di popolo sulle figure di alcuni leader nazionali di partito. La nostra piazza si fonda piuttosto sull’idea che la lotta contro il ponte sullo Stretto non si possa delegare: è una lotta delle persone, dei comitati, dei collettivi, dei movimenti e delle comunità. Lo gridiamo forte a chi è al governo ma lo ricordiamo anche a chi ha avuto responsabilità di governo in passato e non lo ha fatto”.