Ponte sullo Stretto, Occhiuto: «Governo determinato, il progetto è irreversibile»

l’opera della discordia

REGGIO CALABRIA «Io ci credo, sono convinto che il governo sia determinato e non è un progetto reversibile. Se si parte i lavori verranno conclusi. Siamo ad un passo da questa opera che è sempre stata divisiva e metterebbe al centro la Calabria e la Sicilia. E’ un attrattore di altri investimenti e di grande valore». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in videocollegamento, nel corso di un convegno al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. (Italpress)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato