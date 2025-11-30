Crotone, sorvegliato speciale arrestato con dosi di cocaina: blitz della Polizia nella movida

l’operazione

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a monitorare il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida, utilizzati anche come centri di smistamento tra i più giovani assuntori, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo crotonese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Si tratta di un soggetto già noto alla Polizia di Stato per i numerosi precedenti a suo carico e attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di un’attività di servizio mirata, gli agenti delle volanti hanno sorpreso il soggetto uscire dallo stabile in cui dimora; l’uomo alla vista degli operatori, ha avuto un atteggiamento particolarmente nervoso e, nel tentativo di eludere il controllo si è allontanato rapidamente lasciando cadere sul manto stradale due involucri che teneva ben stretti nel palmo della mano.

La condotta assunta dall’uomo in evidente stato di agitazione, unitamente allo stupefacente rinvenuto, hanno portato gli agenti ad estendere la perquisizione all’interno dell’abitazione di residenza.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno constatato che all’interno di un armadio posto nella camera da letto ad uso esclusivo dell’uomo, occultati al di sotto di alcuni capi di abbigliamento, vi era sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di grammi 13, suddivisi in 12 dosi dal peso di 1 grammo ciascuna, già confezionate singolarmente in involucri di carta bianca ermeticamente sigillate, pronte per essere immesse sul mercato illegale. L’ennesima operazione si incardina nelle attività di indagine rivolte dal Procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio, tese a disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico degli stupefacenti e nell’assicurare alla giustizia gli spacciatori che riforniscono i frequentatori dalla movida cittadini.

Alla luce degli elementi raccolti l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno identificato 212 persone, hanno controllato103 veicoli ed hanno effettuato 10 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

