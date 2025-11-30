Due 20enni morti a Cassano allo Ionio, la procura di Castrovillari apre un fascicolo

la tragedia sulla Ss 106

CASTROVILLARI La Procura della Repubblica di Castrovillari turno ha aperto un fascicolo sull’incidente stradale nel quale, stamani, a Cassano allo Ionio sono morti due ventenni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, e altre sei persone sono rimaste ferite, due delle quali, una 16enne ed un 18enne, in maniera grave. Le salme delle vittime sono state trasportate nell’obitorio di Cassano allo Ionio e nelle prossime ore il magistrato deciderà se autorizzare la restituzione alle famiglie o se disporre l’esame autoptico. Gli altri due ragazzi rimasti feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza dove sono ricoverati in prognosi riservata. I due uomini che viaggiavano a bordo della Mito sono stati portati nell’ospedale di Corigliano- Rossano e non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione, la Alfa Romeo Mito, con due uomini a bordo, proveniva da Corigliano-Rossano e stava svoltando per andare verso la statale 534, mentre la Panda con i 4 giovani a bordo proveniva da Sibari e andava verso Corigliano-Rossano. L’impatto, dai primi rilievi, sarebbe stato frontale. La dinamica dell’incidente è in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari, sono intervenuti sul posto. Chiara aiutava i suoi genitori nel panificio di proprietà della famiglia, mentre Antonio era elettricista. Intanto il sindaco di Cassano Jonio, Giampaolo Iacobini, così scrive: «È una giornata buia, nonostante il sole. Una giornata di dolore, tragica. Difficile da raccontare, ancor più da capire. Una volta ancora, Cassano in lacrime piange i suoi figli troppo presto strappati alla vita. Nel silenzio, una preghiera per Chiara e Antonio, ed un abbraccio alle loro famiglie. E nel silenzio tratteniamo il respiro, per gli altri due giovani rimasti gravemente feriti».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato