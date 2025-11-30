Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:30
Corriere della Calabria

la tragedia sulla Ss 106

Due 20enni morti a Cassano allo Ionio, la procura di Castrovillari apre un fascicolo

L’impatto frontale tra una Panda e una Mito è costato la vita a Chiara Garofalo e Antonio Graziadio. Si attende la decisione del magistrato sull’autopsia

Pubblicato il: 30/11/2025 – 13:28
CASTROVILLARI La Procura della Repubblica di Castrovillari turno ha aperto un fascicolo sull’incidente stradale nel quale, stamani, a Cassano allo Ionio sono morti due ventenni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, e altre sei persone sono rimaste ferite, due delle quali, una 16enne ed un 18enne, in maniera grave. Le salme delle vittime sono state trasportate nell’obitorio di Cassano allo Ionio e nelle prossime ore il magistrato deciderà se autorizzare la restituzione alle famiglie o se disporre l’esame autoptico. Gli altri due ragazzi rimasti feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cosenza dove sono ricoverati in prognosi riservata. I due uomini che viaggiavano a bordo della Mito sono stati portati nell’ospedale di Corigliano- Rossano e non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione, la Alfa Romeo Mito, con due uomini a bordo, proveniva da Corigliano-Rossano e stava svoltando per andare verso la statale 534, mentre la Panda con i 4 giovani a bordo proveniva da Sibari e andava verso Corigliano-Rossano. L’impatto, dai primi rilievi, sarebbe stato frontale. La dinamica dell’incidente è in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari, sono intervenuti sul posto. Chiara aiutava i suoi genitori nel panificio di proprietà della famiglia, mentre Antonio era elettricista. Intanto il sindaco di Cassano Jonio, Giampaolo Iacobini, così scrive: «È una giornata buia, nonostante il sole. Una giornata di dolore, tragica. Difficile da raccontare, ancor più da capire. Una volta ancora, Cassano in lacrime piange i suoi figli troppo presto strappati alla vita.  Nel silenzio, una preghiera per Chiara e Antonio, ed un abbraccio alle loro famiglie. E nel silenzio tratteniamo il respiro, per gli altri due giovani rimasti gravemente feriti». 

Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
