Maxi controlli tra Crotone e Isola Capo Rizzuto: 438 persone identificate e 65 kg di fuochi sequestrati

i blitz

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto e nel capoluogo, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 438 persone identificate, di cui 110 positivi e 42 extracomunitari, 217 veicoli controllati, 27 posti di controllo, 9 infrazioni al Codice della Strada, 1 persona denunciata, 3 esercizi commerciali controllati, una segnalazione al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su 14 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reaticommessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 19 cittadini extracomunitari, di cui nr. 2 positivi in Banca dati SDI, risultati regolari sul territorio nazionale. L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 27 persone, di cui 13 positive in banca dati SDI, ha controllato 21 veicoli elevando una sanzioni al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 33 persone, di cui 14 positivi, e ha controllato 19 veicoli, elevando 5 sanzioni al Codice della Strada con contestuale fermo amministrativo di un veicolo. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato 128 persone, di cui 23 con precedenti e 6 extracomunitari, ed hanno controllato 74 veicoli. Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale ove ha accertato la presenza di materiale pirotecnico non conforme alla normativa vigente. All’esito del controllo, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per commercio abusivo di materie esplodenti e sono stati sequestrati articoli pirotecnici per un peso lordo totale di 65 kg. Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 1 soggetto, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1,75 grammi di cocaina. Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 1,14 grammi, ha identificato 212 persone,di cui 44 positive in banca dati SDI e 17 extracomunitari, e ha controllato 103 veicoli elevando 3 sanzioni al Codice della Strada.

