Vibo Valentia, auto fuori strada sulla Statale 182: due feriti trasportati in ospedale

l’incidente

VIBO VALENTIA Un’auto è finita fuori strada alle prime luci del mattino lungo la Statale 182, nel tratto che collega Vibo Valentia a Vibo Marina, all’altezza di Longobardi. A bordo del veicolo viaggiavano due giovani di 35 e 27 anni: il conducente ha riportato solo ferite superficiali, mentre il passeggero ha subito un trauma alla spalla che ha reso necessario un controllo più approfondito in ospedale.

Sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze, che hanno trasferito entrambi i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” per le valutazioni mediche.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale. La circolazione è stata ripristinata prima delle 8. La dinamica dell’incidente resta in fase di definizione: si sta cercando di chiarire cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato