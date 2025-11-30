Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Vibo Valentia, auto fuori strada sulla Statale 182: due feriti trasportati in ospedale

L’incidente è avvenuto all’alba nella zona di Longobardi. Scattati immediatamente i soccorsi

Pubblicato il: 30/11/2025 – 9:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vibo Valentia, auto fuori strada sulla Statale 182: due feriti trasportati in ospedale

VIBO VALENTIA Un’auto è finita fuori strada alle prime luci del mattino lungo la Statale 182, nel tratto che collega Vibo Valentia a Vibo Marina, all’altezza di Longobardi. A bordo del veicolo viaggiavano due giovani di 35 e 27 anni: il conducente ha riportato solo ferite superficiali, mentre il passeggero ha subito un trauma alla spalla che ha reso necessario un controllo più approfondito in ospedale.
Sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze, che hanno trasferito entrambi i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” per le valutazioni mediche.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale. La circolazione è stata ripristinata prima delle 8. La dinamica dell’incidente resta in fase di definizione: si sta cercando di chiarire cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
incidente statale 182
incidente vibo valentia
incidente vibo valentia due feriti
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x