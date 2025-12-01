Catanzaro già proiettato su Modena: al via la prevendita per i tifosi giallorossi

info giallorosse

CATANZARO Archiviata la sofferta ma meritata vittoria contro la Virtus Entella, il Catanzaro non ha tempo per godersi troppo il successo: all’orizzonte c’è già la trasferta di Modena, in programma lunedì 8 dicembre alle 12.30 allo stadio Alberto Braglia. Una sfida delicata, che arriva in un momento in cui la squadra di Aquilani sta cercando continuità e conferme.

Intanto, il club ha reso note le modalità di accesso allo stadio per i tifosi giallorossi. La prevendita dei biglietti riservata ai sostenitori del Catanzaro sarà aperta da oggi, lunedì 1 dicembre alle 15 e si chiuderà alle 19 di domenica 7 dicembre, in tutti i punti vendita Vivaticket sul territorio nazionale. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche online, in modalità print@home, attraverso il portale ufficiale del Modena Calcio.

Come stabilito dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e ratificato dal G.O.S. della Questura di Modena, ai residenti nella provincia di Catanzaro è consentito acquistare solo tagliandi per la Curva Ospiti, e soltanto se in possesso della fidelity card dell’U.S. Catanzaro 1929. Una misura pensata per garantire ordine e sicurezza in un match con un seguito importante.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti, mentre il prezzo per la Curva Ospiti è fissato a 20 euro, più costi di prevendita. L’acquisto del tagliando comporta l’accettazione del regolamento d’uso dello Stadio Braglia, consultabile online. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato