Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma

le condizioni

Emma Bonino è arrivata in serata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto si apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva. Insufficienza respiratoria la diagnosi. Radicale della prima ora Bonino per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie.

