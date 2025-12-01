Skip to main content

il dietrofront

Firenze, niente cittadinanza onoraria per Albanese

Così la sindaca, Sara Funaro. «Spesso divide anziché unire»

“Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. Mercoledì la commissione pace di Palazzo Vecchio discuterà proprio sulla figura di Francesca Albanese. Funaro ha anche detto che “l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti. Gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della pace e con la difesa del popolo palestinese, ancora oggi vittima di crimini gravissimi. Su quanto è accaduto alla redazione della Stampa non ci può essere una condanna con un ‘ma’. Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Albanese. Firenze è città di ponti e di pace, ha sempre dato riconoscimenti a persone che hanno fatto enormi sforzi per unire”. (ANSA)

