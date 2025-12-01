‘Ndrangheta nel Catanzarese, processo contro le cosche Bruno e Catarisano: 18 condanne – I NOMI

Processo “Scolacium”

CATANZARO Oltre 130 anni di carcere, 18 condanne 4 assoluzioni. Si è concluso così il processo – celebrato con rito abbreviato – nato dall’inchiesta “Scolacium” della Distrettuale antimafia di Catanzaro. La sentenza del gup Arianna Roccia ha, di fatto, confermato l’impianto accusatorio contro gli imputati considerati legati ai clan Bruno e Catarisano operanti nel Catanzarese, in particolare nelle zone di Girifalco, Borgia e Vallefiorita. Secondo l’accusa le due cosche avrebbero gestito il territorio tramite armi ed estorsioni, con interessi nel settore boschivo, delle pale eoliche e delle strutture balneari. Al vertice dell’organizzazione riconducibile ai Catarisano ci sarebbero Pietro Abbruzzo e Massimo Citraro: il primo condannato a 11 anni e 11 mesi, il secondo a 11 anni e 8 mesi. Condanna pesante, invece, per Gennaro Felicetta: vent’anni. Sono invece quattro le assoluzioni: Paolo Bova, Davide Cristofaro, Franco Macario e Ilario Sestito. (Gi.Cu.)

La sentenza:

Bruno Abbruzzo: 7 anni e 4 mesi; Pietro Abbruzzo: 11 anni e 11 mesi; Luciano Babbino: 6 anni e multa; Stefano Bevilacqua: 3 anni e 4 mesi + 660 euro di multa; Francesco Bruno: 11 anni e 4 mesi; Matteo Catroppa: 1 anno, 4 mesi e 20 giorni + 344 euro di multa; Rocco Ceravolo: 6 mesi + 103 euro di multa (pena sospesa); Massimo Citraro: 11 anni e 8 mesi; Giuseppe Critofaro: 6 anni e 8 mesi; Salvatore Danieli: 4 anni e 4 mesi + 1.300 euro di multa; Domenico Falcone: 3 anni e 4 mesi + 1.230 euro di multa; Gennaro Felicetta: 20 anni; Sandro Ielapi: 4 anni e 8 mesi; Simone Macario: 4 anni e 8 mesi + 18.067 euro di multa; Santo Mirarchi: 1 anno e 4 mesi; Antonio Paradiso: 8 anni; Vincenzo Tolone: 9 anni e 4 mesi; Danilo Vitellio: 11 anni e 8 mesi.

