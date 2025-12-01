Skip to main content

01/12/2025
Corriere della Calabria

Processo “Scolacium”

‘Ndrangheta nel Catanzarese, processo contro le cosche Bruno e Catarisano: 18 condanne – I NOMI

Sono quattro gli imputati assolti al termine del processo celebrato con rito abbreviato

Pubblicato il: 01/12/2025 – 15:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO Oltre 130 anni di carcere, 18 condanne 4 assoluzioni. Si è concluso così il processo – celebrato con rito abbreviato – nato dall’inchiesta “Scolacium” della Distrettuale antimafia di Catanzaro. La sentenza del gup Arianna Roccia ha, di fatto, confermato l’impianto accusatorio contro gli imputati considerati legati ai clan Bruno e Catarisano operanti nel Catanzarese, in particolare nelle zone di Girifalco, Borgia e Vallefiorita. Secondo l’accusa le due cosche avrebbero gestito il territorio tramite armi ed estorsioni, con interessi nel settore boschivo, delle pale eoliche e delle strutture balneari. Al vertice dell’organizzazione riconducibile ai Catarisano ci sarebbero Pietro Abbruzzo e Massimo Citraro: il primo condannato a 11 anni e 11 mesi, il secondo a 11 anni e 8 mesi. Condanna pesante, invece, per Gennaro Felicetta: vent’anni. Sono invece quattro le assoluzioni: Paolo Bova, Davide Cristofaro, Franco Macario e Ilario Sestito. (Gi.Cu.)

La sentenza:

  1. Bruno Abbruzzo: 7 anni e 4 mesi;
  2. Pietro Abbruzzo: 11 anni e 11 mesi;
  3. Luciano Babbino: 6 anni e multa;
  4. Stefano Bevilacqua: 3 anni e 4 mesi + 660 euro di multa;
  5. Francesco Bruno: 11 anni e 4 mesi;
  6. Matteo Catroppa: 1 anno, 4 mesi e 20 giorni + 344 euro di multa;
  7. Rocco Ceravolo: 6 mesi + 103 euro di multa (pena sospesa);
  8. Massimo Citraro: 11 anni e 8 mesi;
  9. Giuseppe Critofaro: 6 anni e 8 mesi;
  10. Salvatore Danieli: 4 anni e 4 mesi + 1.300 euro di multa;
  11. Domenico Falcone: 3 anni e 4 mesi + 1.230 euro di multa;
  12. Gennaro Felicetta: 20 anni;
  13. Sandro Ielapi: 4 anni e 8 mesi;
  14. Simone Macario: 4 anni e 8 mesi + 18.067 euro di multa;
  15. Santo Mirarchi: 1 anno e 4 mesi;
  16. Antonio Paradiso: 8 anni;
  17. Vincenzo Tolone: 9 anni e 4 mesi;
  18. Danilo Vitellio: 11 anni e 8 mesi.

