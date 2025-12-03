Crotone, countdown per Catania: morale e punti fondamentali in palio

gli squali

CROTONE Il Crotone si prepara a una trasferta delicata sul campo della capolista Catania, in programma venerdì 5 dicembre nell’anticipo della 18esima giornata del girone C di Serie C. Dopo il successo di misura ottenuto contro il Giugliano, la squadra pitagorica cerca conferme per dimostrare che il periodo complicato che aveva attraversato è ormai alle spalle. Un risultato positivo in Sicilia potrebbe dare slancio e morale in vista dei prossimi impegni.

Parallelamente al campionato, il Crotone si prepara anche alla Coppa Italia Trenitalia Regionale. La Lega Pro ha aggiornato il programma dei quarti di finale, con una variazione dell’orario della sfida tra Crotone e Potenza: il match si giocherà mercoledì 10 dicembre alle 18, invece che alle 20:30, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport. La gara, unica e ad eliminazione diretta, prevede i tiri di rigore in caso di parità, secondo quanto stabilito dal regolamento ufficiale.

Il programma completo dei Quarti di Finale vede in campo anche Pro Vercelli-Latina, Ravenna-Renate e Ternana-Union Brescia, tutte alle 18. Il Crotone, quindi, sarà chiamato a gestire un periodo intenso tra campionato e coppa, con l’obiettivo di ritrovare continuità di risultati e confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.

L’attenzione dei tifosi è ora tutta rivolta alla trasferta siciliana, dove la squadra di casa guida il girone e rappresenta un banco di prova importante per testare le ambizioni degli Squali in questa fase della stagione. (redazione@corrierecal.it)

