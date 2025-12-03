Crotone, due arresti per rissa e minacce aggravate dopo la colluttazione in centro città

i controlli

CROTONE Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, tesi a garantire la sicurezza dei cittadini, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini extracomunitari per i reati di rissa aggravata e minacce. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla locale sala operativa, che indicava una rissa in atto nel centro città. Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno sorpreso i tre uomini coinvolti in una violenta colluttazione. Alla vista delle pattuglie, uno dei soggetti è riuscito a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sono stati immediatamente bloccati in flagranza di reato, impedendo così che la lite degenerasse ulteriormente. I due uomini, entrambi cittadini extracomunitari, sono stati accompagnati negli uffici della questura per le procedure di identificazione. Nel corso della colluttazione, uno dei due fermati ha riportato una ferita al viso, pertanto è stato sottoposto alle cure del caso. Dopo le cure prestate dai sanitari, i due so no stati dimessi con prognosi rispettivamente di 5 e 7 giorni. Al termine degli accertamenti, i due soggetti sono stati arrestati per il reato di rissa aggravata dalle lesioni, in concorso con il reato di minaccia aggravata e condotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono al fine di identificare il terzo uomo datosi alla fuga.ù

Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato 214 persone, hanno controllato 139 veicoli e hanno denunciato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli arresti confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel monitorare il centro cittadino, con l’obiettivo di vigilare sulla sicurezza dei cittadini e prevenire la commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio.