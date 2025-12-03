Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:29
università

Test Medicina, Bernini: «Bufale su Reggio, nessuno ha copiato»

La ministra: «Lì non c’è neppure la facoltà»

Pubblicato il: 03/12/2025 – 13:14
Test Medicina, Bernini: «Bufale su Reggio, nessuno ha copiato»

ROMA «Il nostro obiettivo è aumentare il numero dei medici e l’unico modo per farlo è aumentare il numero di coloro che entrano nelle università con le facoltà di Medicina che sono 44 . Mentre tre anni fa erano 14 mila i posti, con noi sono aumentati oltre i 24mila. Prima c’era un test selettivo che selezionava fuori dai cancelli delle università, noi abbiamo cambiato tutto: tutti i ragazzi entrano il 1 settembre in università, aprono il loro fascicolo formativo, hanno già dato il primo appello, una operazione straordinaria mai fatta prima. Soprattutto i ragazzi hanno studiato ed anche se non entreranno nei 24 mila, rimarranno nell’università potranno fare Scienze farmaceutiche, chimiche, biologiche o infermieristica; stanno accumulando il loro monte crediti formandosi e creando credit formativi. Il 10 dicembre avremo il secondo appello, al primo nessuno ha copiato». Così a A Mattino Cinque la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. «La cosa importante è che i posti saranno tutti coperti – ha proseguito – i ragazzi non hanno copiato, c’è stata una sequenza di fake news sui social, ho visto un post virale in cui si dice che a Reggio Calabria hanno copiato tutti ma lì non c’è la facoltà di Medicina. Di due compiti abbiamo le foto in rete – sono stati distribuiti a Catania e alla Federico II di Napoli e sono noti anche i nomi – alcuni sono stati colti in flagrante con il telefonino (risulterebbero nemmeno due decine di casi su 50mila ragazzi, ndr) e risulta dai verbali delle università, altri hanno detto sui social che hanno copiato, “risaliremo ai compiti e vedremo se hanno effettivamente copiato, se sarà così i compiti verranno annullati», ha affermato la ministra. La ministra ha osservato infine che quest’anno non è stata fatta ironia sulle domande dei compiti assegnati «perché sono serie. Più medici, più bravi abbiamo bisogno di medici preparati, vogliamo formali bene e tutti». Oggi saranno noti agli studenti i risultati dei propri esami che si sono svolti il 20 novembre; il prossimo appello sarà il 10 dicembre.

