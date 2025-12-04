Un dramma ormai quotidiano. Una nuova emergenza idrica investe Catanzaro

capoluogo in ginocchio

CATANZARO Un dramma ormai quotidiano. Un’altra emergenza idrica investe la città di Catanzaro. L’ufficio acquedotti di Comune infatti ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che – recita una nota di Palazzo De Nobili – «è stata riscontrata un’altra rottura lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica, su cui le squadre tecniche continuano a lavorare per poter garantire il pieno ripristino. L’erogazione verso i serbatoi comunali resta sospesa e, pertanto, viene prorogata anche per domani venerdì 5 dicembre la chiusura degli stessi plessi scolastici già interessati da ordinanza di sospensione delle attività». Già ieri un’altra rottura della condotta aveva determinato la sospensione dell’erogazione in gran parte della città di Catanzaro (colpite praticamente tutte le zone eccetto quelle a sud della città) e la chiusura delle scuole. Oggi l’ultima comunicazione di Palazzo De Nobili dunque ripropone in tutta la sua gravità quello che è ormai da più d 10 anni un gravissimo “vulnus” per il capoluogo, alle prese con carenze idriche praticamente quotidiane, dovute anche alla vetustà della rete acquedottistica (il Santa Domenica risale agli anni ’50, riferiscono i tecnici), non colmata dagli investimenti della Sorical in questi anni. Sulla vicenda peraltro ha pesato in passato anche un aspro conflitto tra Sorical e Comune, conflitto che solo negli ultimi mesi sembra essere “virato” in un rapporto di maggiore collaborazione. Una “pax” siglata alcuni giorni fa in occasione di un Consiglio comunale straordinario e aperto, alla presenza proprio dei vertici Sorical, che hanno fatto il punto sui fondi che saranno messi a disposizione per Calabria e hanno annunciato il prossimo subentro al Comune in tutto il ciclo come avvenuto in altri centri importanti della Calabria (Reggio e Lamezia in primis). Ma se il futuro può essere confortante per i catanzaresi, non lo è affatto il presente, che ormai ha raggiunti picchi quasi drammatici. (a. c.)

