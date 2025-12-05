Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il dato

Influenza per quasi 600mila in 7 giorni

In tutto 3,3 milioni casi. Iss: i più colpiti i bambini fino a 4 anni

Pubblicato il: 05/12/2025 – 20:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Influenza per quasi 600mila in 7 giorni

ROMA Nell’ultima settimana, 585mila italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie, compresa l’influenza, la cui incidenza continua a crescere. Dall’inizio della stagione, sono 3,3 milioni le infezioni stimate. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto settimanale del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Durante la settimana compresa tra il 24 e il 30 novembre sono stati registrati 10,4 casi di infezioni respiratorie ogni 1.000 abitanti, con una crescita di circa l’11% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 8,96 casi ogni 1.000. I bambini piccoli, tra 0 e 4 anni, continuano a essere i più colpiti, con 33 casi per 1.000.
Per quel che concerne i virus circolanti, continua a crescere il peso di quelli influenzali. Dei 2.088 campioni analizzati, il 20,3% (423) è risultato positivi ai virus influenzali, quasi tutti di tipo A. Positivi a SarsCoV2 83 campioni (il 4%), 51 (il 2%) al Virus Respiratorio Sinciziale. Tra gli altri virus respiratori, i più diffusi erano Rhinovirus (13,2% dei campioni) e virus Parainfluenzali (3,3% dei campioni). A oggi, precisa il bollettino, non è stato segnalato nessun campione riconducibile all’influenza aviaria. 

Argomenti
influenza 2025
Influenza per quasi 600mila in 7 giorni
Istituto superiore di sanità
Sanità
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x