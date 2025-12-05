Influenza per quasi 600mila in 7 giorni

il dato

ROMA Nell’ultima settimana, 585mila italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie, compresa l’influenza, la cui incidenza continua a crescere. Dall’inizio della stagione, sono 3,3 milioni le infezioni stimate. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto settimanale del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Durante la settimana compresa tra il 24 e il 30 novembre sono stati registrati 10,4 casi di infezioni respiratorie ogni 1.000 abitanti, con una crescita di circa l’11% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 8,96 casi ogni 1.000. I bambini piccoli, tra 0 e 4 anni, continuano a essere i più colpiti, con 33 casi per 1.000.

Per quel che concerne i virus circolanti, continua a crescere il peso di quelli influenzali. Dei 2.088 campioni analizzati, il 20,3% (423) è risultato positivi ai virus influenzali, quasi tutti di tipo A. Positivi a SarsCoV2 83 campioni (il 4%), 51 (il 2%) al Virus Respiratorio Sinciziale. Tra gli altri virus respiratori, i più diffusi erano Rhinovirus (13,2% dei campioni) e virus Parainfluenzali (3,3% dei campioni). A oggi, precisa il bollettino, non è stato segnalato nessun campione riconducibile all’influenza aviaria.